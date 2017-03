Andréane Chamberland (Les Anges) accro à la chirurgie ? Sa réponse cash !

Andréane Chamberland en a plus qu'assez des critiques sur son physique et elle a tenu à le faire savoir !

Régulièrement, l'Ange anonyme des Anges 8 (NRJ12) doit faire face à des commentaires négatifs sur son physique. Mais la jeune femme n'en peut plus d'être sans cesse rabaissée et surtout d'entendre continuellement qu'elle a abusé de la chirurgie esthétique. La petite amie d'Andrea Kastrinos (Mad Mag) s'est donc emparée de son compte Instagram il y a une semaine afin de faire une petite mise au point.

"Je publie cette photo car je suis tannée des remarques, elle est refaite de partout, barbie, plastic ! Comme tout le monde je suis humaine, j'ai des sentiments, vos messages, je les lis et une fille ne peut pas être jolie sans qu'on dise automatiquement qu'elle est refaite de partout ! C'est trop facile d'être assis derrière son écran et de juger !", a-t-elle commenté dans un premier temps un montage photo sur lequel on peut l'apercevoir en 2001 et aujourd'hui.

Après quoi, la Québécoise a assuré que son changement physique n'avait rien à voir avec la chirurgie : "Mon visage change, je grossis, je maigris, je vieillis, mais j'ai appris à me maquiller, vous savez ce que c'est que le contouring, les filles ? Et bien apprenez-le au lieu de perdre votre temps à jalouser et à critiquer ! Sans doute vous trouverez autre chose à dire, continuez à critiquer pendant ce temps, moi je vais avancer,"

Andréane n'a néanmoins pas caché qu'elle était déjà passée sur le billard, mais pas pour son nez ou une autre partie de son visage. La jolie blonde n'a en effet fait refaire que sa poitrine, c'est en tout cas ce qu'elle a toujours clamé.