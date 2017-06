Andrew Garfield : À l'aise lors d'un show drag queen, il devient Whitney Houston

Actuellement sur les planches du Lyttelton Theatre, à Londres, pour la pièce Angels in America, le comédien Andrew Garfield y incarne le personnage de Prior Walter, atteint du sida. Un rôle éprouvant, dans une pièce en deux actes qui dure pas moins de sept heures. Alors, quand il en a l'occasion, il s'aère l'esprit...

L'acteur de 33 ans a fait une apparition surprise, le 30 mai 2017, au spectacle RuPaul's Drag Race: Werq The World Tour, sur la scène du Troxy à Londres. Le show de drag queen a beaucoup plu à Andrew Garfield, qui a carrément joué le jeu en enfilant une perruque pour s'offrir une prestation en play-black au son du tube I'm Every Woman de la regrettée Whitney Houston. Le rythme dans la peau et très à l'aise sur scène, le beau gosse a même surpris son monde en réalisant un salto arrière !