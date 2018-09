Andrew Garfield : Baisers et câlins torrides avec une mystérieuse inconnue...

Trois ans après sa rupture avec Emma Stone, dont il semble néanmoins être resté proche, Andrew Garfield a attrapé une nouvelle femme dans ses filets...

Mercredi dernier (5 septembre 2018), l'acteur de 35 ans a été aperçu en train d'embrasser et de câliner fougueusement une mystérieuse jeune femme lors d'une soirée romantique. Le couple se trouvait sur une plage de Malibu et semblait prendre (beaucoup !) de bon temps, en témoignent les nombreuses photos publiées ce mardi 11 septembre par le site du Daily Mail. Mains baladeuses, sourires ravis et baisers torrides, tout y était.

C'est la première fois que le comédien est publiquement vu au bras d'une autre demoiselle depuis sa rupture avec la star de La La Land. Il faut dire qu'Andrew Garfield a été très accaparé par sa carrière ces dernières années. Nommé pour l'Oscar du meilleur acteur en 2017 après sa performance au cinéma dans Tu ne tueras point, il a été durant de longs mois en représentation au théâtre à Londres pour la pièce Angels in America. Cette année, il a par ailleurs signé son retour sur grand écran dans le thriller indépendant Under the Silver Lake.

De son côté, Emma Stone a présenté The Favourite lors de la dernière Mostra de Venise. Elle aurait refait sa vie avec le réalisateur et scénariste Dave McCary, connu pour son travail dans l'émission à sketchs Saturday Night Live.