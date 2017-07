Andrew Garfield "gay" : Face à la polémique, il répond !

Il ne pensait pas à mal, et pourtant. En se disant "gay en ce moment mais sans l'acte physique" dans une interview, Andrew Garfield a déclenché des réactions de colère dans la communauté LGBT, la faute à des insinuations vaseuses et un coming out qui n'en était pas un. Aujourd'hui, l'ex-interprète de Spider-Man répond...

"Ce n'est bien évidemment pas du tout ce que j'ai voulu dire, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Newsbeat. Cette discussion était à propos de la pièce [Angels in America, NDLR] et de ô combien j'étais reconnaissant de travailler sur quelque chose d'aussi profond. C'est une lettre d'amour à la communauté LGBTQ. Nous parlions de 'comment tu t'es préparé pour cette chose si importante et énorme ?' et j'ai simplement répondu 'j'ai plongé dedans autant que possible'."

Confus, le jeune comédien américano-britannique de 33 ans a poursuivi en affirmant que son "seul désir est de servir et faire en sorte que le monde aille de l'avant pour la communauté LGBTQ". "Le but était de parler de cela, de parler de mon désir de jouer dans cette pièce du mieux que je puisse et d'entièrement m'immerger dans une culture que j'adore", a conclu l'ex d'Emma Stone.

"Chaque dimanche, j'invite huit amis et on regarde Ru [RuPaul's Drag Race, une émission culte qui élit une star drag-queen, NDLR]. C'est ma vie en dehors de cette pièce. Je suis un homme gay en ce moment, simplement sans l'acte physique", avait-il confié au magazine The Gay Times. Il avait ensuite nuancé ses propos d'une manière vague, n'excluant pas qu'un jour il puisse se révéler totalement gay : "Pour autant que je sache, je ne suis pas un homme gay. Peut-être que plus tard dans ma vie je me réveillerai, je suis sûr que ce sera merveilleux et que je pourrai explorer cette partie du jardin, mais pour l'instant je suis isolé dans cette zone hétéro, qui est aussi merveilleuse".

Sur les réseaux sociaux, plusieurs anonymes et membres de la communauté LGBTQ se sont sentis offensés, taclant le "riche type blanc hétéro faisant son intéressant". "Se sentir gay parce qu'on regarde une émission de drag queens ? Cliché !", avait notamment tonné l'un d'eux.