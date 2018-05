Andrew Garfield raconte son premier baiser.... Avec 30 filles !

Nommé aux Tony Awards du 11 juin 2018 pour son rôle dans la pièce Angels in America, Andrew Garfield était l'invité du talk show de Stephen Colbert ce 23 mai. L'occasion pour le comédien américano-britannique de confier une anecdote surprenante sur son premier baiser. Ou plutôt sur les trente premiers...

Tandis qu'il semble renouer avec son ex petite amie Emma Stone, l'acteur de 34 ans est revenu sur le jour où il a embrassé une fille pour la première fois. Alors âgé de 13 ans, il venait de quitter son école anglaise réservée aux garçons pour poursuivre sa scolarité dans un nouvel établissement : "Pile au moment où le monstre des hormones est arrivé dans ma vie, je suis entré dans une école mixte, a-t-il raconté. Nous n'avions aucun cadre pour savoir comment se comporter avec le sexe opposé ou le même sexe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on en a besoin, on le veux, et il y a tous ces désirs innommables qui surviennent, n'est-ce-pas ?"

L'une des meilleures nuits de ma vie !

L'ancien interprète de Spider-man, que les fans ont cru gay durant un temps, poursuit en évoquant une soirée organisée par une camarade en l'absence de ses parents : "Il y avait environ cinquante garçons et filles de chaque côté du jardin et aucun adulte pour superviser, se souvient-il. Soudain, c'était comme une scène du film Braveheart, où les Écossais et les Anglais commencent à se charger les uns les autres !"

C'est donc ainsi qu'Andrew Garfield a vécu une première expérience pour le moins épique avec la gent féminine : "Ça a été mon premier baiser, et je pense avoir embrassé 30 filles ce soir-là ! Je ne me vante pas, c'était gratuit pour tout le monde. Et ça reste l'une des meilleures nuits de ma vie ! C'était comme un éveil sexuel de masse. Un éveil sexuel bachique."