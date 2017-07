Andrew Garfield, un "homme gay" : L'ex d'Emma Stone fait son coming out !

À Hollywood, Andrew Garfield est réputé pour avoir interprété le personnage Spider Man et pour multiplier les projets ambitieux avec les plus grands réalisateurs (David Fincher, Mel Gibson et Martin Scorsese pour ne citer qu'eux).

Côté vie privée, l'acteur de 33 ans a partagé pendant de nombreuses années la vie de la comédienne Emma Stone, dont il est d'ailleurs resté très proche. S'il a un faible pour la gent féminine, le comédien britannique a toutefois assuré qu'il n'était pas totalement fermé à la possibilité de vivre un jour une histoire d'amour avec un homme...

Interviewé par le magazine Gay Times pour assurer la promotion de sa nouvelle pièce de théâtre Angels in America (dans laquelle il interprète un personnage gay), Andrew Garfield a révélé qu'il se considérait "actuellement comme un homme gay mais sans l'acte physique". Avec décontraction, il a ainsi expliqué ce qu'il faisait de son temps libre lorsqu'il n'était pas en train de jouer sur les planches. "Le seul temps libre que j'ai en dehors des répétitions, chaque dimanche, j'invite huit amis chez moi et on mate simplement Ru [une émission de télé-réalité drag queen, NDLR]. C'est ma vie en dehors de la pièce. Je suis un homme gay en ce moment mais sans l'acte physique", a-t-il déclaré avec humour.

Lancé, Andrew Garfield a poursuivi son entretien en révélant qu'il était ouvert "à la possibilité d'être dans une relation avec une personne du même sexe" dans un futur plus ou moins proche. "Pour autant que je sache, je ne suis pas un homme gay. (...) Peut-être que j'aurai un déclic plus tard dans ma vie, ce qui je suis certain sera merveilleux, et que j'irai explorer cette partie du jardin. Mais pour le moment, je suis isolé dans mon bord, qui est tout aussi merveilleux", a-t-il conclu.