Andy Murray le nez en sang, blessé par sa fille de 10 mois

Alors que les médias anglo-saxons reprennent largement cette image insolite d'Andy Murray, plusieurs avancent avec certitude que la fillette de 10 mois à l'origine du drame se prénomme Edie. Or, Andy Murray n'a jamais dévoilé son prénom, pas plus que son épouse Kim Sears. Ce n'est d'ailleurs pas le couple qui avait officialisé la naissance de ce deuxième enfant en novembre 2017, mais la grand-mère d'Andy Murray. Shirley Erskine avait à l'époque confirmé l'information détenue par la radio écossaise Heart Scotland News en déclarant "tout va bien" pour la maman et le bébé, qui est "un bébé de bonne taille". Interrogée sur son prénom, elle avait alors botté en touche.

Très discret sur sa vie privée, Andy Murray avait confirmé attendre un deuxième enfant avec sa belle Kim lors de sa participation au tournoi de Wimbledon, sans que le sexe du bébé ne soit précisé. En couple depuis plus de dix ans, Kim et Andy se sont mariés en avril 2015 et sont également les parents de Sophia, 3 ans.