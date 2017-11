Andy Murray papa : Sa femme Kim a donné naissance à leur deuxième enfant

Moins de deux ans après la naissance de sa petite Sophia, Andy Murray voit de nouveau la vie en rose. La radio écossaise Heart Scotland News annonce que le joueur de tennis de 30 ans et sa ravissante épouse Kim Sears viennent d'accueillir une deuxième petite fille.

L'heureuse nouvelle a été confirmée par la grand-mère d'Andy Murray, Shirley Erskine, mercredi 8 novembre. Cette dernière a indiqué que "tout va bien" pour la maman et le bébé, qui est "un bébé de bonne taille". Interrogée sur le prénom de son arrière petite-fille, Shirley Erskine n'a rien lâché, déclarant simplement : "Nous allons à Londres demain, nous verrons la famille ce week-end et nous en apprendrons plus beaucoup plus à ce moment-là."