Andy Murray : Sa femme Kim est enceinte de leur deuxième enfant

A l'heure de son entrée en lice, lundi 3 juillet 2017, pour défendre son titre dans des conditions incertaines (niveau de jeu, condition physique...), Andy Murray va être doublement scruté : dans son édition dominicale, le Daily Mail révèle ce 2 juillet que le tennisman écossais et sa femme Kim (née Sears) attendent leur deuxième enfant. Information confirmée par le représentant du numéro un mondial de l'ATP, avec pour seule précision le fait que les intéressés ne feront aucun commentaire.

Selon le quotidien britannique et la chroniqueuse mondaine Charlotte Griffiths, dont les indiscrétions s'avèrent bien souvent exactes, Andy et Kim, tous deux âgés de 30 ans et parents d'une petite Sophia qui a un an et demi, ont déjà partagé l'heureuse nouvelle avec leur entourage, famille et amis.

Alors que la première partie de sa saison 2017 est bien en-deçà des espérances et de ses performances retentissantes en 2016, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille aura-t-elle un impact, positif ou négatif, sur Andy Murray ? L'Ecossais confiait dernièrement combien il était difficile, du fait de son calendrier et de ses déplacements, de manquer "des étapes majeures" de la vie de sa fille Sophia, comme ses premiers mots ou ses premiers pas.