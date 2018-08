Anémone, en "fauteuil roulant" et "affaiblie" : Inquiétude autour de son état

Après avoir fêté ses 50 ans de carrière en novembre 2017, puis fait ses adieux à la scène, Anémone a fait une nouvelle apparition publique le 9 août 2018 aux Soirées lyriques de Sanxay, dans la Vienne, dont elle est la marraine. Selon France Dimanche, la comédienne de 68 ans est apparue "affaiblie, les traits tirés", suscitant l'inquiétude de ses fans présents. D'après le journaliste, c'est en fauteuil roulant que l'actrice célèbre pour sa gouaille et son franc-parler est arrivée sur scène, accompagnée du directeur artistique de l'événement, Christophe Blugeon.

France Dimanche affirme que si elle "poursuit sa convalescence dans un établissement de santé du Mellois, dans les Deux-Sèvres", elle "semblait physiquement diminuée" lors de cette soirée. Pour autant, c'est avec sa vivacité d'esprit et son verbe acéré qu'elle s'est adressée au public, louant l'atmosphère joyeuse de ce festival. On est loin de l'Anémone qui, aigrie à souhait pour beaucoup d'observateurs, tapait sur le monde qui l'entourait et s'en prenait au regretté Johnny Hallyday en le traitant de pantin médiatique, fin décembre 2017.