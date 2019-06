Anémone : Ses obsèques désertées par les stars, son fils explique pourquoi

Le 9 mai 2019, un dernier hommage été rendu à Anémone. L'actrice de 68 ans est morte le 30 avril, des suites d'un cancer, à l'âge de 68 ans. Ses obsèques ont eu lieu au crématorium de Poitiers (Vienne), dans cette région où elle s'était retirée. Les volontés de la comédienne et ancienne membre de la troupe du Splendid ont été respectées, puisque la cérémonie s'est déroulée dans la stricte intimité de ses proches : sa famille et une trentaine d'amis triés sur le volet. Seules trois personnalités du cinéma avaient fait le déplacement : Agnès Soral, Luis Rego et sa meilleure amie, Tonie Marshall.

Le fait que si peu de célébrités et anciens collègues d'Anémone aient fait le déplacement a intrigué. Le 26 juin 2019, son fils, Jacob Bourguignon, a accepté d'évoquer cet aspect dans une interview accordée à Femme Actuelle. "D'une part, l'enterrement était à Poitiers, donc ce n'était pas si simple pour les gens de se déplacer. Et puis de deux, ma mère a intentionnellement préféré s'éloigner de tout ça. Elle n'était pas showbiz ou quoi que ce soit... Malgré elle, bien sûr, elle était dans les spotlights mais ce n'était absolument pas ce qu'elle cherchait", explique-t-il.

En effet, Anémone est toujours restée dans l'ombre, ne comprenant pas vraiment l'intérêt d'être célèbre. Libre, différente et cash, elle avait déclaré avoir "failli mourir étouffée par le fan-club", dénonçant un "fétichisme à la con". La notoriété, "ça m'a fait chier", avait-elle également lâché, en résumé. Notons qu'Anémone était fâchée avec ses partenaires du Splendid, car elle estimait ne pas avoir touché autant que ce qu'elle aurait dû par rapport au succès du Père Noël est une ordure. "Ma mère a toujours été une femme très sauvage", ajoute Jacob Bourguignon.

Anémone avait une relation singulière avec son fils Jacob. Dernièrement, elle s'était plainte que son fils Jacob était "chiant à vivre", lui qui, à 33 ans, occupait le domicile familial. "Jacob est plutôt chiant à vivre, même s'il y a des efforts ! [...] L'idée qu'il se barre me réjouit !", s'exclamait-elle dans l'émission Recherche appartement ou maison (M6). Elle expliquait aussi dans une interview à Closer que son fils aurait pu s'appeler Tanguy et avançait qu'elle aurait été bien plus heureuse sans enfants et lesbienne.