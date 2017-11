Angela Lansbury (Arabesque) : Ses propos provoquent la colère

Alors que le scandale Harvey Weinstein a libéré la parole sur le problème du harcèlement des femmes sur leur lieu de travail, certaines voix se distinguent. Si Macha Méril estime que cela fait partie du jeu, une autre comédienne tient un discours pour le moins surprenant : Angela Lansbury (92 ans), alias l'héroïne de la série Arabesque.

"Il faut tenir compte du fait que les femmes, depuis toujours, font tout pour se rendre séduisantes auprès des hommes. Et malheureusement, cela peut se retourner contre elles et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous devons aussi accepter notre part de responsabilité. Je le pense vraiment. Bien que cela semble horrible de dire qu'on ne peut pas tout faire pour être attirante sans être violentée et violée", explique Angela Lansbury à Radio Times. L'actrice qu'on verra dans le reboot de Mary Poppins précise que la culpabilité n'est pas individuelle : "Les femmes devraient-elles se préparer à cela ? Non, elles ne devraient pas. Il n'y a pas d'excuse. Et je pense que cela va s'arrêter maintenant. Je pense que beaucoup d'hommes doivent être très inquiets désormais." Angela Lansbury a confié n'avoir jamais été victime de harcèlement à Hollywood, même lorsqu'elle était une jeune première.

L'opinion de Dame Lansbury a provoqué la colère d'associations de victimes de viols en Grande-Bretagne : "Le viol est un acte de violence, de pouvoir et de contrôle qui n'a pas grand-chose à voir avec le désir sexuel. C'est insultant pour les hommes de suggérer qu'ils ne sont pas capables de prendre leur responsabilité, de réfléchir à leur comportement et de dire que l'allure d'une femme peut pousser un homme à perdre ses moyens pour la harceler voire l'agresser sexuellement."