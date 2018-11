Angela Merkel confondue avec Brigitte Macron, Emmanuel Macron imperturbable

Outre la couleur des cheveux (et encore), Brigitte Macron et Angela Merkel ne se ressemblent aucunement, ni de près ni de loin... et pourtant. Lors de sa visite à Rethondes (Oise) le 10 novembre 2018 avec Emmanuel Macron, à l'occasion du centième anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, la chancelière allemande eu la surprise d'être prise pour la première dame française.

Une spectatrice qui fête ses 101 ans ce lundi 12 novembre a cru voir Brigitte Macron, une méprise qu'Angela Merkel a tenté de corriger à deux reprises malgré la barrière de la langue. Alors que la personne âgée, très émue de voir Emmanuel Macron, a lancé un "Madame Macron" à la représentante allemande, cette dernière a essayé de lui faire comprendre : "Je suis chancelière Allemagne." Une rectification nécessaire qui n'a pas provoqué de réaction de la part de son interlocutrice.

Lancé dans son échange avec le public, Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas du tout relevé l'échange d'identité, demandant à ce qu'une photo de lui, Angela Merkel et la spectatrice soit réalisée.

Le chef de l'État et la chancelière allemande se trouvaient dans l'Oise pour inaugurer une plaque commémorative de l'armistice de 1918.