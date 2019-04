Angela Merkel : Mort de la mère de la Chancelière allemande, Herlind Kasner

La mère de la chancelière Angela Merkel, Herlind Kasner, est morte, a indiqué mercredi 10 avril 2019 à l'AFP un porte-parole du gouvernement allemand, confirmant une information de la presse allemande. "Herlind Kasner, la mère de la chancelière, est décédée", a-t-il relaté, sans donner de détails sur la cause ou la date du décès.

Cette ancienne professeur de latin et d'anglais, réputée discrète et proche de la chancelière, est probablement morte début avril à l'âge de 90 ans, d'après le quotidien populaire Bild et le magazine SuperIllu. Selon ce dernier, qui n'indique pas de date, l'enterrement doit avoir lieu à Templin (Land de Brandebourg) où vivait Herlind Kasner depuis la fin des années 1950. C'est en effet dans cette ville de l'ex-RDA communiste qu'a grandi la chancelière à partir de 1957, après trois ans passés ailleurs dans la région. L'agence de presse allemande dpa précise qu'elle possède d'ailleurs aujourd'hui une résidence secondaire dans les environs.

Herlind Kasner a donné naissance à Angela Kasner à Hambourg en 1954. Quelques semaines plus tard, elle déménage en Allemagne de l'Est avec son mari pasteur et leur fille. Horst Kasner, lui-même mort en 2011, était né à Berlin en 1926 d'un père aux racines polonaises, Ludwig Kazmierczak. Ce dernier avait germanisé son patronyme – en Kasner – quelques années après la naissance de Horst. La chancelière a adopté le nom de Merkel après son union en 1977 avec son premier époux, Ulrich Merkel, dont elle a ensuite divorcé sans toutefois changer de nom. Elle s'est remariée le 30 décembre 1998 avec le professeur de chimie Joachim Sauer.