Angèle : Enfin le duo avec Hélène Ségara (qui a encore changé de coupe) !

À force de répéter dans ses interviews qu'elle est fan d'Hélène Ségara, il fallait bien que ça remonte jusqu'aux oreilles de la principe intéressée ! Ainsi, la chanteuse Angèle a fini par réussir à rencontrer sa consoeur. Les deux femmes ont chanté ensemble, à l'Olympia.

Sur son compte Instagram, Hélène Ségara avait d'abord teasé cette rencontre sans trop en dire. "Devinez avec qui j'ai RDV ce soir ? #music #surprise #bonbon #candy #sweet #instamoment", avait-elle écrit pour ses 42 000 followers. Quelques heures plus tard, l'interprète des tubes L'amour est un soleil, Elle tu l'aimes ou Les Vallées d'Irlande postait une photo d'elle et d'Angèle, dans les coulisses de l'Olympia, à Paris. "Beaucoup d'entre vous ont bien deviné : Mon Rdv d'hier était avec @angele_vl , tellement de choses à dire sur ce petit coeur. Quel beau moment ! Quelle émotion quand vous chantiez tous avec nous !!! @angele_vl tu es un trésor, reste vraie et lumineuse #love #sweetness #duo #happy #reinedesloutres", a-t-elle commenté. On a pu constater que la chanteuse de 48 ans, rentrée de Los Angeles, avait déjà changé de coupe de cheveux après avoir dévoilé une nouvelle tête totalement inattendue.