Angelina Jolie : 25 millions de dollars pour une nouvelle maison sans Brad Pitt

Une nouvelle vie s'offre à Angelina Jolie. Six mois après avoir demandé le divorce à Brad Pitt, la star de 41 ans tourne la page en jetant son dévolu sur une nouvelle demeure de charme – permanente, cette fois. Jusqu'à aujourd'hui et depuis l'annonce de sa rupture survenue en septembre dernier, l'actrice louait une maison à Malibu, loin de l'agitation hollywoodienne.

Selon TMZ, la mère de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), Vivienne et Knox (8 ans) vient ainsi de dépenser 25 millions de dollars pour acquérir la propriété qui appartenait autrefois au réalisateur et producteur de cinéma Cecil B. DeMille, qui y avait vécu jusqu'à sa mort en 1959. Le 7 avril, le magazine Variety avait été le premier à rapporter la rumeur de cet achat aujourd'hui confirmé.

Composée de six chambres et de dix salles de bain, cette résidence historique de plus de 1000 m² construite en 1913 est située dans le quartier branché de Los Feliz. Angelina Jolie aura pour voisins de nombreux autres artistes de l'industrie cinématographique, tels que Casey Affleck, Kristen Stewart, Natalie Portman et David Fincher.

Cette nouvelle acquisition est en tout cas le signe que les choses sont bien en progression pour les Brangelina. Après s'être déchirés par avocats interposés, les anciens tourtereaux communiqueraient à nouveau sans trop de difficulté, déterminés à préserver le bien-être de leurs six enfants. La nouvelle acquisition d'Angelina Jolie est par ailleurs située à quelques pâtés de maisons de celle de Brad Pitt. "Il passe de plus en plus de temps avec les enfants lorsqu'ils sont à Los Angeles. Il passe même du temps avec Maddox et Pax. Les choses se sont assurément apaisées", révélait-on fin mars au magazine People. Tout est bien qui finit bien.