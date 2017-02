Angelina Jolie cuisine et mange des insectes avec ses enfants : Etonnante vidéo

Angelina Jolie, qui connaît désormais très bien les coutumes du pays, a affirmé qu'elle avait découvert cette spécialité lors de son premier voyage au Cambodge, en 2000. "J'en ai mangé pour la première fois lorsque je suis venue dans ce pays pour la première fois. On commence par goûter des criquets. Des criquets avec une bière, et puis ensuite on passe aux tarentules", a-t-elle déclaré dans un sourire.

Tandis que la petite Vivienne l'aidait à mettre certains insectes dans une poêle, Shiloh a de son côté partagé une araignée avec son frère. La réaction de Knox est cocasse : "On dirait des chips sèches. Des chips sans goût", a-t-il déclaré face à sa mère, qui concède qu'il "est difficile de mâcher" un scorpion.

Cette nouvelle vidéo insolite surgit quelques heures après la diffusion de l'interview d'Angie pour la BBC, qui s'est confiée pour la toute première fois sur sa rupture "difficile" avec Brad Pitt. Le couple est toujours en procédure de divorce et se déchire la garde de ses six enfants. "Je ne veux pas parler de ce sujet, à part pour dire que c'est un moment très difficile. J'affronte tout cela en cherchant un moyen pour que cela nous rende plus forts et nous rapproche. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille traverse une période douloureuse. Ma priorité, ce sont mes enfants, nos enfants. Nous sommes et resterons une famille et c'est comme cela que je fais face."