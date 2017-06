Angelina Jolie autorise Brad Pitt à voir leurs enfants pour la fête des Pères

Les mauvaises langues affirmaient qu'un Brad Pitt malheureux et abandonné avait été privé de ses enfants pour la fête des Pères. Il semblerait que cette rumeur soit inexacte.

Selon les bien informés sites E! News et People, l'acteur de 53 ans était bel et bien entouré de sa progéniture pour les célébrations du 18 juin. Excepté que la famille était réunie un jour avant la fête des Pères, soit le samedi 19 juin, pour des retrouvailles anticipées. Plusieurs des enfants de l'ex-couple (sans qu'ils soient expressément nommés) ont ainsi passé "plusieurs heures" au domicile de Brad Pitt, dans le quartier de Los Feliz, avant de rentrer chez Angelina Jolie. Plus tard, l'actrice et réalisatrice de 42 ans a embarqué Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans), Vivienne et Knox (8 ans) à l'aéroport de Los Angeles pour se rendre en Éthiopie, pays natal de la fille aînée de la fratrie.

En septembre dernier, Angelina Jolie demandait le divorce à Brad Pitt après deux ans de mariage et douze années de relation. Après avoir passé des semaines à se faire la guerre par médias interposés, se disputant la garde alternée de leurs enfants, les stars américaines sont finalement parvenues à trouver un accord temporaire. Angelina Jolie conserve pour le moment la garde exclusive des enfants, tandis que Brad Pitt a un droit de visite. Certains membres de la famille consultent par ailleurs le même thérapeute depuis quelques mois. L'heure est donc désormais à l'apaisement, comme l'avait révélé la vedette de War Machine dans son premier entretien accordé début mai à GQ. "Les enfants sont fragiles, ils absorbent tout, ils ont besoin qu'on leur tienne la main, qu'on leur explique les choses. Ils ont besoin qu'on les écoute. (...) C'est juste très, très bouleversant pour les enfants de voir soudainement leur famille se déchirer. La première chose à faire, c'est de s'accrocher", avait-il déclaré.

Quelques jours plus tard, Brad Pitt s'était de nouveau exprimé auprès de l'Associated Press, confirmant qu'il cherchait à maintenir un certain équilibre avec sa future ex-femme. "Je n'ai aucun secret. Je n'ai rien à cacher. Nous sommes humains et je trouve la condition humaine très intéressante. Si nous n'en discutons pas, alors nous ne nous améliorerons pas. (...) Je suis en train de comprendre la nouvelle configuration de notre famille. Les enfants sont tout. Les enfants sont votre vie. Ils concentrent toute notre attention, et c'est bien normal. (...) Il y a toujours tant de beauté dans le monde et tant d'amour. Et d'amour à revendre. Tout va bien. C'est juste la vie", avait-il conclu.