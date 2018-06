Angelina Jolie : Brad Pitt refuse que leurs enfants jouent dans "Maléfique 2"

Selon Us Weekly, Brad Pitt aurait en effet refusé de donner son accord pour que ses deux enfants participent au film au côté de leur mère. Un refus qui survient alors que les deux acteurs se battent au sujet de la garde de leurs six enfants : Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux, Vivienne et Knox (9 ans). L'aîné étant quant à lui en âge de décider par lui-même s'il souhaite ou non passer du temps avec le comédien de 54 ans.

Brad Pitt : un retour en grâce ?

Jusqu'ici, Angelina Jolie avait la garde exclusive des six enfants, mais Brad Pitt va enfin pouvoir renouer avec eux après qu'un juge a sommé l'actrice de 43 ans d'améliorer leur relation avec leur père. Après avoir passé la fête des Pères avec la petite tribu, la star d'Inglourious Basterds pourra progressivement passer du temps avec ses enfants au mois de juillet, en présence d'un thérapeute. Si son ex-femme se glisse à nouveau dans la peau de son personnage de Maléfique, le comédien retrouvera quant à lui Quentin Tarantino pour commencer le tournage de son prochain film, Il était une fois à Hollywood, d'ici à la fin de l'été.

Les anciens amants, qui ne se parleraient plus du tout, ont rendez-vous avec le juge en charge de l'affaire le 13 août prochain, pour essayer de trouver un accord et finaliser leur divorce initié par Angelina Jolie en septembre 2016.