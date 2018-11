Angelina Jolie "dépressive et jalouse" : ses crises d'hystérie avec Brad Pitt

Voilà plus de deux ans qu'Angelina Jolie mène une guerre sans merci à Brad Pitt, refusant de lui accorder la garde partagée de leurs enfants dans la terrible procédure de divorce qui les oppose. Le 4 décembre 2018, les avocats des deux acteurs s'affronteront au tribunal lors d'un procès qui devrait s'étendre sur plusieurs semaines. L'enjeu de ces audiences : trouver un accord définitif qui scellera la fin du mariage, le partage des biens et surtout permettre à Brad Pitt d'obtenir plus de temps avec Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (10 ans). L'aîné de la fratrie, Maddox (17 ans et prêt à aller étudier à l'étranger dans moins d'un an), est quant à lui suffisamment grand pour faire ses propres choix et décider si oui ou non il souhaite voir son père.

À quelques jours du début de ce procès qui s'annonce donc très tendu, le biographe des Brangelina s'est confié auprès de nos confrères de Public pour faire de nouvelles révélations explosives sur le couple de stars. Auteur du livre Brangelina : La véritable histoire de Brad Pitt et Angelina Jolie sorti en 2009, dans lequel il affirmait que la love story des acteurs n'avait rien d'un long fleuve tranquille et que la réalité était bien moins flatteuse que les apparences, Ian Halperin a admis que le caractère volcanique d'Angelina Jolie pourrait bien jouer en sa défaveur.

Ian Halperin a ainsi recueilli les confidences d'une gouvernante qui raconte les coulisses des quatre dernières années de vie commune de Brad et Angie. Selon elle, le duo n'a jamais cessé de se disputer. "Elle m'a décrit une Angelina incapable de maîtriser ses émotions, dépressive à cause des échecs répétés de sa carrière et très jalouse. Elle ne supportait pas que Brad gagne plus d'argent qu'elle et dès qu'il quittait la maison, elle le soupçonnait d'infidélité. L'atmosphère était très toxique pour les enfants qui pleuraient souvent", raconte le biographe, qui ajoute par ailleurs que l'actrice de 43 ans est accro aux antidépresseurs.

Brad voulait annuler son mariage avec Angie

Deux grosses disputes survenues entre les deux stars hollywoodiennes sont mentionnées. On apprend d'abord que la plus sérieuse a eu lieu le jour du mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie, soit le 23 août 2014. Convaincu que son union avec la mère de ses enfants était vouée à l'échec, l'acteur de 54 ans "aurait annulé la cérémonie". "Anéantie et pleurant toutes les larmes de son corps, Angelina l'aurait alors supplié à genoux de l'épouser."

La seconde grosse bagarre évoquée est celle qui a provoqué la fin du couple. Le 14 septembre 2016, soit quelques heures avant la fameuse altercation familiale qui s'est produite dans l'avion et qui avait impliqué le fils aîné du couple Maddox, Angelina pète un plomb en jetant une lampe à la figure de Brad lors d'une dispute dans un restaurant. "Elle reprochait à Brad son manque d'attention à son égard, lui disait qu'il était un mauvais père", confie toujours Ian Halperin.

Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à espérer que le procès qui s'ouvrira le 4 décembre permettra de trouver un accord définitif entre les deux parties. Mais selon le biographe, la crise pourrait s'éterniser malgré l'intervention des juges. "À chaque fois qu'un agrément se profile, Angelina rejette les accords et exige autre chose. Elle veut faire payer Brad et lui réclame toujours plus d'argent", conclut Ian Halperin. En ce sens, deux événements viennent confirmer ce qu'il avance : dans un premier temps, la démission de l'avocate d'Angie, Laura Wasser, qui avait décidé de claquer la porte en août dernier en comprenant que sa cliente refusait d'apaiser la situation. Enfin, lorsque le camp d'Angelina Jolie avait volontiers ajouté de l'huile sur le feu en s'attaquant publiquement à Brad Pitt, l'accusant de n'avoir jamais versé d'argent à sa famille au cours des derniers mois. Ce qui s'est révélé faux...