Angelina Jolie et Brad Pitt : Enfin en route vers un accord... ou pas !

En cette fin de semaine, les titres de presse américains se veulent rassurant sur la guerre que se mènent inlassablement Angelina Jolie et Brad Pitt. Faut-il y croire ?

Après s'être lynchés par médias et avocats interposés ces derniers jours, eux qui ne parviennent toujours pas à trouver un accord permanent pour la garde de leurs enfants (elle lui reproche de ne pas payer de pension alimentaire, il affirme qu'elle a menti et qu'elle tente de manipuler l'opinion publique), les deux acteurs seraient de retour en négociations. Selon les informations rapportées le 22 août 2018 par le site Entertainement Tonight, une "audience" entre les deux parties était fixée à "mardi" (date non précisée) mais a finalement été annulée car un "accord temporaire" aurait été trouvé. En réalité, il ne s'agirait ni plus ni moins que le même arrangement provisoire qui a déjà été passé il y a deux ans au moment de la séparation, à savoir qu'Angie conserve la garde principale des enfants tandis que Brad a droit à des visites régulières. "Rien n'a changé", a ajouté une seconde source, qui précise que les comédiens essayent aujourd'hui de "rester cordiaux pour leurs enfants".

Angelina est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut

Du côté de Page Six, le son de cloche est différent. Si une audience devait effectivement avoir lieu, elle n'a pas été annulée mais "simplement retardée de quelques semaines". Traduction : les dés ne sont pas encore jetés et Brad Pitt espère bien décrocher très prochainement la garde partagée des enfants. "Rien n'a changé depuis que le juge avait fixé il y a quelques mois un accord provisoire qui stipule qu'Angelina doit laisser Brad voir les enfants", a-t-on glissé. Les titres positifs et rassurants de cette fin de semaine pour faire croire que les choses ont bougé ? Une énième stratégie de communication bien rodée pour qu'Angelina Jolie obtienne la "sympathie" du public, selon un indiscret.

Enfin, un autre témoin a confirmé auprès d'Entertainment Tonight que les tensions étaient toujours vives et que la guerre entre les deux stars "était loin d'être finie", détaillant par ailleurs le point de vue d'Angelina Jolie. "Elle aime ses enfants et veut le meilleur pour eux. Le problème, c'est qu'elle pense que le meilleur des scénarios pour ses enfants serait qu'elle obtienne leur garde exclusive. Elle est prête à faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'elle veut... Toutes les personnes impliquées ont essayé d'expliquer à Angelina que les enfants qui avaient deux parents dans leur vie était quelque chose de beaucoup plus sain sur le long terme, mais elle ne voit pas les choses de cette façon. Brad et Angelina ont été encouragés à régler ce divorce à l'amiable pour le bien des enfants, mais les attentes d'Angelina ont ralenti le processus et ont affecté toutes les personnes impliquées", a-t-on conclu.

Un beau gâchis pour ce couple qui était autrefois le plus glamour d'Hollywood...