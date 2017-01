Angelina Jolie et Brad Pitt : La mère biologique de Zahara veut revoir sa fille

Actuellement en plein divorce avec Brad Pitt, Angelina Jolie va devoir composer avec un nouveau problème, auquel elle ne s'était pas préparée. En effet, la mère biologique de sa fille adoptive Zahara (12 ans) veut revoir celle qu'elle a enfantée avant qu'elle ne devienne la fille des Brangelina et quitte l'Éthiopie pour les États-Unis.

Mentewab Dawit Lebiso (31 ans), dont on ne savait même pas si elle était toujours vivante, s'est confiée au Daily Mail. Sans langue de bois, la jeune femme demande publiquement au couple hollywoodien si elle peut reprendre contact avec sa fille biologique. "J'aimerais que Zahara sache qu'elle a une mère qui l'aime autant qu'Angelina, explique-t-elle. Je sais que sa vie est avec Angelina dans un autre pays et qu'elle parle une autre langue. Elle mène une vie que je n'aurais jamais pu lui donner, mais j'aimerais avoir un contact avec elle. J'aimerais voir son visage."

Je ne pense pas que ce soit trop demander

S'adressant directement à Angelina Jolie qui avait adopté Zahara alors qu'elle n'avait que 6 mois, Mentewab avoue, bouleversante : "On meurt tous un jour, et avant de mourir, j'aimerais qu'elle sache que j'existe et qu'elle a une famille ici, en Éthiopie. J'aimerais demander à Angelina de me laisser lui parler. Je ne pense pas que ce soit trop demander."

Pour Angie, permettre à Zahara de revoir sa véritable mère, c'est aussi replonger dans un passé dont la pré-adolescente ignore peut-être les détails tragiques. En effet, Zahara est le fruit d'un viol selon sa maman qui avait accouché d'elle en 2005, avant de tomber gravement malade. La star, qui avait entamé une procédure d'adoption, récupère alors le nourrisson. Mentewab Dawit Lebiso, qui vit dans un bidonville rural d'Éthiopie, s'était ensuite murée dans le silence.

Le Daily Mail précise également qu'elle n'a pas eu d'enfants depuis la naissance de Zahara, dont elle n'a d'ailleurs jamais eu de nouvelles depuis son adoption. Selon le journal britannique, la star de Maléfique n'a jamais envoyé de cartes ou de photos, pas plus qu'elle n'est venue en aide à Mentewab alors que sa fortune ajoutée à celle de son mari Brad Pitt est estimée à quelque 500 millions de dollars.

Jusqu'ici, l'actrice et réalisatrice de 42 ans n'a jamais été fermée à l'idée de permettre à ses enfants de reconnecter avec leurs origines. C'est ce qu'elle a fait en emmenant Maddox sur ses terres natales lors du tournage de son dernier film au Cambodge, mais aussi avec Pax Thien, né au Vietnam, et qui a pu rencontrer sa grand-mère, lors d'un déplacement de la famille dans le pays.