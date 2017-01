Angelina Jolie et Brad Pitt parlent d'une seule voix et s'engagent "à agir unis"

C'est une décision forte et sans appel qu'ont prise Angelina Jolie (41 ans) et Brad Pitt (53 ans). Pour le bien de la tribu, l'ancien couple a décidé, officiellement, de collaborer. Ils ont publié un communiqué conjoint ce lundi 9 janvier déclarant qu'ils s'étaient mis d'accord pour gérer leur divorce dans un cadre privé et garderaient secrets les détails à venir de la procédure.

D'après l'accord obtenu par le magazine People : "Les parties et leurs équipes ont signé des accords pour préserver leur vie privée ainsi que celle de leurs enfants et de leurs proches en gardant confidentiels tous les documents et en choisissant un juge privé pour prendre toutes les décisions légales afin de faciliter la résolution des questions qui demeurent. Les parents s'engagent à agir unis pour permettre la résolution des problèmes et la réunification [de leur famille]."

Voilà qui contraste avec les dernières nouvelles très tendues qui avaient fait surface au sujet de ceux qui formaient jusqu'au mois de septembre dernier les Brangelina. Les deux parents ont mis en place un accord temporaire pour la garde de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (11 ans), Shiloh (10 ans) et des jumeaux Knox et Vivienne (8 ans), avec un droit de visite sous surveillance pour Brad Pitt.

Cette nouvelle étape expliquerait-elle pourquoi le comédien semblait si apaisé lors de son intervention aux Golden Globes le 8 janvier ?