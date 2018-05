Angelina Jolie et Brad Pitt se déchirent (encore) sur la garde de leurs enfants

Entre Angelina Jolie et Brad Pitt, les choses vont mieux mais ne sont encore totalement au point non plus. En procédure de divorce depuis septembre 2016, date à laquelle ils avaient choqué les fans en annonçant leur séparation après douze années de relation, la comédienne de 42 ans et l'acteur de 54 ans sont "toujours en désaccord" et ne parviennent pas à trouver un arrangement pour la garde de leurs six enfants selon les informations rapportées le 24 mai 2018 par le site E! News.

D'après nos confrères, c'est précisément pour cette raison que la procédure traîne en longueur et que les ex-amants ne sont toujours pas divorcés. Le site confirme par ailleurs une information rapportée dans un premier temps par la Page Six, à savoir que le dernier accroc du couple concerne la volonté d'Angelina Jolie d'emmener Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (9 ans) avec elle en Angleterre pour le tournage du film Maléfique 2, projet qui s'étend sur une longue période et qui n'arrange évidemment pas Brad Pitt. "Angelina sera en Europe pendant des mois et veut que ses six enfants soient avec elle pour la durée du tournage. Brad y est opposé et fait en sorte que cela ne se passe pas ainsi. Il sera en tournage à Los Angeles pour l'été et il veut voir ses enfants en fonction de son calendrier de garde habituel", a glissé une source.

Angelina est furieuse

Naturellement, tout ceci n'est pas pour plaire à Angelina Jolie, elle qui a toujours été habituée à voyager avec ses enfants comme elle l'entendait avant la séparation. "Elle est furieuse. Mais il refuse que ses enfants soient aussi loin pendant des mois. Il pense que Los Angeles est leur base principale et que c'est là qu'il est le mieux qu'ils soient", a-t-on ajouté. Pour autant, celui qui serait désormais en couple avec la jolie Neri Oxman n'est pas fermé à l'idée que son ex puisse parfois voyager avec leurs enfants, tant qu'il s'agit de courts séjours. Ces derniers mois, Angelina Jolie s'est notamment déplacée avec ses filles Shiloh et Zahara en Jordanie pour une mission humanitaire, avant d'emmener tout le monde à Paris. Le 17 mai, elle a de nouveau été vue à l'aéroport de Londres avec Shiloh et Knox. "Angelina s'est rendue à Londres et est libre de voyager pour des périodes courtes. Brad n'y est pas opposé. Mais elle ne peut pas partir avec les enfants pour plusieurs mois", a-t-on conclu. Vivement un arrangement définitif...