Angelina Jolie évoque sa mère décédée : "J'ai besoin d'elle en ce moment"

Angelina Jolie a toujours eu une relation très particulière avec sa mère Marcheline Bertrand, décédée en 2017. Comme elle, elle a eu un cancer du sein et s'est séparée du père de ses enfants. Dans un entretien accordé à Marianne Pearl (son amie depuis le film Un coeur invaincu) pour le magazine ELLE, Angie évoque longuement son rapport avec sa maman.

"C'était quelqu'un qui ne mettait jamais ses intérêts personnels en avant, et je crois que son plus grand bonheur dans la vie a été de voir ses enfants réussir. Elle m'a beaucoup inspirée dans sa façon d'être, et par tout ce qu'elle m'a enseigné. Mais sa disparition m'a aussi beaucoup appris. Elle m'a donné envie d'être réellement présente pour mes enfants et de prendre soin de moi et de ma santé", a-t-elle déclaré.

Sa mère, elle aussi comédienne, lui apprend très tôt à apprendre du monde dans lequel sa fille vit, et notamment à avoir du coeur. "Je devais avoir 10 ans la première fois qu'elle m'a amenée à un dîner de charité organisé par Amnesty International, raconte Angelina Jolie. J'ai appris ce jour-là le sort des prisonniers d'opinion, qui étaient injustement détenus et pourquoi. Ma mère m'a élevée dans la conscience du monde, elle me parlait souvent des causes qui la touchaient."

Je sais combien elle aurait contribué au bonheur de mes enfants

L'actrice de 41 ans livre aussi ses réflexions sur le décès de sa mère et dit ne "pas comprendre" pourquoi elle est partie. "Je sais combien elle aurait contribué au bonheur de mes enfants, et je suis triste de savoir qu'ils ne connaîtront pas cela. Je ferais n'importe quoi pour l'avoir auprès de moi en ce moment. J'ai besoin d'elle et je lui parle souvent dans ma tête. J'essaie d'imaginer ce qu'elle me dirait et comment elle me guiderait", lâche Angie qui est actuellement en instance de divorce avec Brad Pitt.

Enfin, Angelina s'est également épanchée sur le bonheur d'être mère et sa relation avec ses enfants, "une source infinie d'apprentissage" pour elle. "C'est incroyable de les voir si rapidement s'émanciper, ils deviennent des êtres singuliers, à la fois forts et doux. J'observe la façon dont ils intègrent les connaissances, ce qu'ils aiment et ce qu'ils voient dans le monde qui les révolte ou leur fait perdre patience", témoigne la star qui veut être "un exemple" pour ses enfants.

Interview à retrouver en intégralité dans ELLE, hebdomadaire du 26 mai 2017.