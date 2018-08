Angelina Jolie féroce avec Brad Pitt : "Elle veut l'embarrasser et le punir"

A Hollywood, les divorces houleux sont légion. Mais jamais aurait-on pu imaginer que celui d'Angelina Jolie et Brad Pitt prendrait une tournure aussi dramatique. En procédure depuis deux ans, les deux acteurs ne cessent de se faire la guerre par médias et avocats interposés, se déchirant autour de la garde de leurs enfants. L'actrice de 42 ans ferait tout pour saboter les relations du comédien de 54 ans avec Maddox (17 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (10 ans). Et ce, malgré les mises en garde répétées de la justice.

Au lieu d'apaiser la situation, Angelina Jolie a déployé une nouvelle carte. Elle s'est séparée de Laura Wasser, super-avocate connue à Hollywood pour promouvoir les bienfaits de la coparentalité, afin de recruter une armée d'avocats impitoyables. Le but : tout faire pour éloigner définitivement Brad Pitt des enfants et obtenir leur garde exclusive.

Ce 28 août 2018, le site The Blast confirme que la star est bien dans cette bataille pour se "venger". En rage contre Brad Pitt, Angelina Jolie veut "l'embarrasser et le punir", refusant d'écouter qui que ce soit qui suggère que son futur ex-mari est en réalité un bon père qui mérite de voir ses enfants la moitié du temps.

Accusé par son épouse de négligence suite à la fameuse dispute qui avait eu lieu avec Maddox dans l'avion en septembre 2016, Brad Pitt avait fait l'objet d'une enquête par les services sociaux. A cette époque, Angelina Jolie pensait pouvoir prendre le dessus et conserver la garde exclusive des enfants. Mais l'acteur n'a pas baissé les bras et a été blanchi. Conscient qu'il avait néanmoins une part de responsabilité dans l'échec de son mariage, Brad Pitt avait commencé une thérapie, se débarrassant de ses anciennes habitudes (alcool et marijuana comprise) avant de tenter de tout faire pour voir ses enfants le plus possible. Pour le moment, son combat face à Angelina Jolie est loin d'être terminé...