Angelina Jolie, Jennifer Lawrence... Défilé de bombes en noir pour les BAFTA 2018

Comme lors aux Golden Globes, la cérémonie des BAFTA (l'équivalent des Oscars mais en Grande-Bretagne) a été marquée par le mouvement Time's Up. De nombreuses actrices, en solidarité avec les victimes que cette association soutient, se sont ainsi habillées en noir – à l'inverse de Kate Middleton, dont le choix de porter une autre couleur a fait jaser.

En tête de liste, Angelina Jolie, épaules dénudées dans une superbe robe Ralph & Russo, a fait crépiter les flashs, tout comme sa consoeur Jennifer Lawrence, divine dans une tenue Dior Haute Couture. Sur le tapis rouge ont défilé les stars, des sublimes Margot Robbie, Saoirse Ronan et Salma Hayek à Natalie Dormer, en passant par la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, Andrea Riseborough, ou encore Anya Taylor-Joy et une Emma Roberts décolletée. On a également croisé Ruth Wilson, Helena Bonham Carter, Lily James, Karen Gillan, Lupita Nyong'o, Orlando Bloom, Taron Egerton, Chiwetel Ejiofor, l'interprète de Winston Churchill dans Les Heures sombres Gary Oldman, Toby Jones, Octavia Spencer, Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Haley Bennett, Sam Rockwell, Leslie Bibb ou encore Hugh Grant et sa chérie Anna.

Côté palmarès, Three Billboards : Les panneaux de la vengeance est sorti grand gagnant de cette édition 2018 avec pas moins de 5 prix donc celui du meilleur film. Un Français, Alexandre Desplat, a tiré son épingle du jeu en s'offrant une récompense pour la bande-originale de La Forme de l'eau, le grand favori des Oscars 2018.

Palmarès complet des BAFTA 2018

Meilleur film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur réalisateur: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Meilleure actrice: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Meilleur acteur: Gary Oldman (Darkest Hour)

Meilleur second rôle féminin: Allison Janney (I, Tonya)

Meilleur second rôle masculin : Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Meilleur scénario adapté: James Ivory (Call Me By Your Name)

Meilleur scénario original: Martin McDonagh (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Meilleur premier film: I Am Not a Witch

Meilleur son: Dunkirk

Meilleure photographie: Roger Deakins (Blade Runner 2049)

Meilleur décors: The Shape of Water

Meilleurs effets visuels: Blade Runner 2049

Meilleur film en langue étrangère: Mademoiselle

Meilleur documentaire: I Am Not Your Negro

Meilleur montage: Baby Driver

Meilleur film d'animation: Coco

Meilleur maquillage / coiffure: Darkest Hour

Meilleur musique : Alexander Desplat (The Shape of Water)

Meilleur film britannique: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur court métrage: Cowboy Dave

EE Rising Star Award: Daniel Kaluuya

BAFTA d'honneur : Ridley Scott