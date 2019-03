Angelina Jolie, maman chic avec ses enfants : la famille craque pour Dumbo

Cette année, Disney ressuscite ses héros animés ! Avant le Roi Lion, Dumbo fait son retour en salles. Angelina Jolie et ses enfants ont célébré le come-back de l'éléphant volant, au côté du réalisateur Tim Burton et des héros du film Eva Green et Colin Farrell...

Dumbo sortira en France le mercredi 27 mars (et le vendredi 29 aux États-Unis). Angelina Jolie a eu la chance de voir le film avant le grand public impatient, en assistant à l'avant-première. L'événement s'est déroulé à l'El Capitan Theatre, à Los Angeles.

Vêtue d'une robe Haute Couture Atelier Versace, l'actrice de 43 ans et ex-épouse de Brad Pitt y a fait sensation sur le tapis rouge en posant avec quatre de ses six enfants. Bien qu'agités, Zahara, Shiloh, Vivienne et Knox Jolie-Pitt ont réussi leur photo de famille !