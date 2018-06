Angelina Jolie, menacée par Brad Pitt pour la garde des enfants, contre-attaque

Angelina Jolie grince des dents. Le 12 juin 2018, un document confidentiel publié par The Blast révélait que le juge en charge de l'épineux dossier de son divorce avec Brad Pitt sommait l'actrice de faire des efforts pour améliorer la relation de leurs six enfants avec leur père. Dans cette optique, plusieurs consignes strictes ont été communiquées à la star américaine et le calendrier des gardes a été revu pour que le comédien de 54 ans puisse passer plus de temps avec Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Vivienne et Knox (9 ans). Si elle ne s'y tient pas, Angelina Jolie risque de perdre la garde exclusive des enfants au profit de son futur ex-mari.

Après les révélations publiques de cet énième accroc, la réalisatrice de D'abord, ils ont tué mon père s'est exprimée par l'intermédiaire de son porte-parole. Furieuse, Angelina Jolie n'a pas apprécié que ces détails supposément privés aient été exposés dans la presse, lui donnant ainsi le mauvais rôle alors que la réalité est toute autre selon elle. "Cette fuite trompeuse n'est pas dans le meilleur intérêt des enfants. Depuis le début, Angelina s'est concentrée uniquement sur leur santé et leurs besoins, c'est pourquoi il était si important que cette dernière audience soit conduite en privé. Il est déplorable que quelqu'un, pour des raisons égoïstes, ait divulgué des portions sélectives du dossier judiciaire confidentiel et scellé afin de créer une image inexacte et injuste de ce qui se passe réellement", a déclaré le représentant au site JustJared ce 13 juin.

En procédure depuis près de deux ans (elle avait demandé le divorce en septembre 2016), Angelina Jolie et Brad Pitt ne parviennent toujours pas à trouver un accord durable pour la garde de leurs enfants. Cet été, l'actrice sera en grande partie en Angleterre pour le tournage du film Maléfique 2. De son côté, Brad Pitt (qui aurait refait sa vie avec une brillante professeur) sera en tournage à Los Angeles.