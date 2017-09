Angelina Jolie : Nouveau tapis rouge complice avec ses enfants à Toronto

Après s'être rendue le 2 septembre dernier au Telluride Film Festival pour présenter son nouveau film en tant que réalisatrice D'abord, ils ont tué mon père (le 15 septembre sur Netflix), Angelina Jolie poursuit les apparitions remarquées en famille.

Dimanche 10 septembre, c'est avec quatre de ses six enfants que la star de 42 ans a fait une entrée soignée au Festival international du film de Toronto (TIFF) afin d'assister à l'avant-première du film The Breadwinner, long métrage d'animation qu'elle produit. Adapté du roman pour enfants du même nom écrit par Deborah Ellis et sorti en 2000, il raconte l'histoire de Parvana, une petite fille vivant en Afghanistan et contrainte de se déguiser en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille.

Sur le tapis rouge, la future ex-épouse de Brad Pitt était ainsi accompagnée de Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (9 ans), toujours aussi complices et adorables. Seuls manquaient à l'appel Maddox (16 ans) et Pax (13 ans). Vêtue d'une combinaison en soie blanche de la maison Givenchy, l'actrice hollywoodienne a débarqué sur place avec un immense sourire aux lèvres, profitant de sa venue pour signer quelques autographes et se faire prendre en photo avec les fans.

J'espère juste ne pas devenir grand-mère trop vite

Sur place, Angelina Jolie a notamment retrouvé la compagnie de la réalisatrice Nora Twome et de la jeune comédienne Saara Chaudry, qui prête sa voix au personnage de Parvana. L'écrivaine cambodgienne Loung Ung (D'abord, ils ont tué mon père) et les deux jeunes acteurs du film, Kimhak Mun et Sareum Sray Moch, étaient également présents.

Interviewée cette semaine par le magazine Télé 2 Semaines, Angelina Jolie s'est confiée avec légèreté sur son rôle de maman, avant d'imaginer son futur. "Dans dix ans, je parie que je continuerai de voyager avec mes enfants. J'espère être en bonne santé et toujours capable de créer. La plupart de mes gamins auront quitté la maison et, du coup, je n'arrêterai pas de leur courir après ! J'espère juste ne pas devenir grand-mère trop vite", a-t-elle déclaré dans un rire.