Angelina Jolie odieuse avec Brad Pitt et lâchée par son avocate ? Elle réplique

C'est ce qui s'appelle tenter de limiter les dégâts. Ce week-end, le site TMZ lançait un pavé dans la mare en annonçant que l'avocate d'Angelina Jolie, la redoutable Laura Wasser, jetait l'éponge dans l'âpre procédure de divorce qui oppose l'actrice à son ex Brad Pitt depuis bientôt deux ans.

Généralement bien informés, nos confrères affirmaient ainsi que le comportement de la star de 43 ans était tellement toxique que la situation était devenue invivable pour son entourage. "Elle veut tuer la moindre relation que Brad a avec ses enfants. Il y a beaucoup de cris du côté d'Angelina Jolie. (...) Elle est animée par la colère et elle est ridiculement démesurée", lisait-on.

Quelques heures après ces révélations, la représentante d'Angelina Jolie rectifie la donne. Contacté par People samedi 4 août 2018, celle-ci a démenti le départ de Laura Wasser. "J'ai parlé directement à Laura. L'histoire de TMZ est fausse. Elle ne démissionne pas, ni maintenant ni dans le futur", a déclaré Mindy Nyby. Celle-ci a par ailleurs indiqué qu'Angelina Jolie entrait dans une "nouvelle phase" dans sa procédure de divorce et qu'elle restructurait son équipe d'avocats pour poursuivre sa défense et les négociations avec Brad Pitt.

Pour rappel, Angelina Jolie souhaitait obtenir la garde exclusive de Pax (14 ans), Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans), Knox et Vivienne (10 ans), une requête que Brad Pitt rejette vivement. L'aîné de la fratrie, Maddox (17 ans ce 5 août), est quant à lui suffisamment âgé pour décider de voir son père ou non. Récemment, un juge avait sommé l'actrice et réalisatrice de faire des efforts pour réparer la relation des enfants avec leur père.

Si Laura Wasser ne quitte pas (encore ?) l'équipe d'Angelina Jolie, le magazine People corrobore néanmoins les propos rapportés par TMZ, à savoir qu'il y a une "tension considérable" entre la mère de famille et son avocate. Trouveront-elles un terrain d'entente ? L'avenir le dira...