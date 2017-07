Angelina Jolie, pourquoi elle a divorcé de Brad : "La situation s'est aggravée"

Deux mois et demi après l'interview de Brad Pitt dans GQ, c'est au tour d'Angelina Jolie de s'épancher sur leur divorce et d'évoquer cette rupture qui a tant fait couler d'encre dans la presse internationale. L'actrice et réalisatrice se confie à Vanity Fair, dont elle fait la couverture, avec un soupçon de candeur.

"Ce fut la partie la plus difficile, dit-elle en parlant des semaines qui ont suivi sa demande de divorce. Nous venons juste de sortir la tête de l'eau." La star de Maléfique explique notamment que son déménagement a été "un gros pas en avant" pour la famille. "Nous faisons tous de notre mieux pour nous consolider en tant que famille", avoue Angie, revenant péniblement sur ce qui a conduit au divorce. "Les choses ont mal tourné... Je ne veux pas utiliser ce mot... Les choses sont devenues 'difficiles'", se reprend-elle ensuite, sans faire directement référence aux démons de Brad Pitt, et notamment son addiction à l'alcool, largement citée dans les griefs qui lui ont été reprochés dans les médias.

Au cours de l'interview, Angelina Jolie évoque également le cas des enfants. Selon elle, leur "style de vie n'a en aucun cas été un inconvénient". Une allusion à leurs différents tournages, aux longs mois qu'ils passaient loin l'un de l'autre. "C'est et cela restera une des merveilleuses opportunités que nous sommes capable de donner à nos enfants", assure la mère de famille de 42 ans, ajoutant que ses six enfants sont "des individus de ce monde dotés d'un caractère bien trempé et prévenants". "Je suis très fière d'eux. Ils sont très courageux... dans les moments où ils ont besoin de l'être", affirme Angie. Et de rajouter : "Nous cicatrisons à peine suite aux événements qui ont conduit au divorce... Ils ne guérissent pas du divorce. Ils guérissent de... des choses de la vie."