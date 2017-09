Angelina Jolie : Questionnée sur Brad Pitt, elle s'agace face à une journaliste

Désireuse de protéger sa vie privée et de se consacrer uniquement à la promotion de son dernier film D'abord, ils ont tué mon père (actuellement disponible sur Netflix), Angelina Jolie a fermement éludé les questions sur son divorce avec Brad Pitt lors d'une interview enregistrée pour l'émission Good Morning America, vendredi 15 septembre.

Face à la journaliste de la chaîne ABC Juju Chang, l'actrice et réalisatrice de 42 ans s'est effectivement agacée lorsque l'attention s'est détachée de son film, à tel point qu'une séquence a été coupée au montage. Selon les informations du Page Six, la maman de Maddox (16 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (9 ans) s'est montrée "irritable" lorsque Juju Chang a abordé son retour au célibat. "C'est difficile de croire qu'elle ignorait que cette question lui serait posée. Chang a simplement fait son boulot", a appuyé un membre du réseau ABC.

Dans l'interview diffusée à la télévision américaine (et disponible dans le lecteur ci-dessus), Angelina Jolie semblait également contrariée lorsque la journaliste l'a interrogée sur ses problèmes de santé. "Je vais bien maintenant. Je vais bien maintenant. Mes enfants sont en bonne santé. Je suis en bonne santé", a-t-elle sèchement mais poliment répliqué.

En février dernier, Angelina Jolie avait évoqué son divorce d'avec Brad Pitt pour la première fois lors d'un entretien avec la chaîne anglaise BBC. À l'époque, la star américaine avait déjà annoncé la couleur, affirmant sa volonté de ne pas trop s'épancher en public. "Je ne veux pas parler de ce sujet, à part pour dire que c'est un moment très difficile. J'affronte tout cela en cherchant un moyen pour que tout cela nous rende plus forts et nous rapproche. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille traverse une période douloureuse. Ma priorité, ce sont mes enfants, nos enfants. Nous sommes et resterons une famille et c'est comme cela que je fais face", avait-elle déclaré.