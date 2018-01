Angelina Jolie reçue par Brigitte Macron à l'Elysée, avant de retrouver Guerlain

Si Angelina Jolie a visité le Louvre dans une tenue noire, elle arborait un autre look pour son face-à-face avec la première dame française. Très chic et glamour dans une robe claire portée avec un gilet gris et d'élégants escarpins nude, l'actrice est restée près d'une heure avec l'épouse d'Emmanuel Macron. BFM TV rapporte que leur entretien s'est déroulé en anglais dans le bureau de Brigitte Macron, qu'elles ont échangé sur diverses thématiques dont l'éducation et les violences faites aux femmes. Habituée à recevoir des personnalités internationales – elle a précédemment rencontré Rihanna et Bono – , Brigitte Macron s'est montrée très accueillante et chaleureuse avec Angelina Jolie.