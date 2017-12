Angelina Jolie révèle comment elle a essayé de sauver son mariage avec Brad Pitt

Plus d'un an après sa rupture avec Brad Pitt, Angelina Jolie s'est de nouveau exprimée avec sincérité pour évoquer la fin de sa relation avec le père de ses enfants. Dans une interview enregistrée pour le podcast Awards Chatter du magazine The Hollywood Reporter, l'actrice et réalisatrice de 42 ans a ainsi admis qu'il régnait déjà une atmosphère "pesante" entre elle et son mari très peu de temps après leurs noces célébrées en août 2014.

À cette époque, Angelina Jolie et Brad Pitt étaient en train de tourner le film By the Sea, écrit et réalisé par la star américaine et sorti un an après le tournage, en 2015. Il s'agissait de leur deuxième collaboration, dix ans après leur coup de foudre survenu sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith. Ce projet n'était pas arrivé par hasard. En réalité, il représentait une tentative pour le couple de mieux "communiquer" et d'apaiser une relation déjà souffrante. "Nous nous sommes rencontrés en travaillant ensemble et ça s'était bien passé. Je voulais qu'on fasse un film sérieux ensemble, je pensais que ce serait un bon moyen pour nous de communiquer. À certains égards, ce fut le cas, et d'un autre côté, nous avons appris certaines choses. Mais il y avait une pesanteur qui perdurait et ce n'était pas à cause du film", a-t-elle confié.

Tourner ce film n'a probablement pas tout résout

Dans By the Sea, Angelina Jolie et Brad Pitt interprétaient un couple marié depuis de longues années qui se déchirait et qui tentait de sauver une union vacillante. Une "oeuvre d'art" qui résonnait malheureusement trop bien avec la réalité et qui n'a pas permis de "résoudre certaines choses". Pour autant, la maman de Maddox (16 ans), Pax (14 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (11 ans), Vivienne et Knox (9 ans) ne regrette pas l'expérience. "Je suis contente que nous ayons fait ce film car nous avons exploré certaines choses ensemble. Cela n'a probablement pas tout résolu, mais nous avons réussi à nous dire l'un à l'autre les choses qui devaient être dites", a-t-elle ajouté.

Dans son interview, la star oscarisée a également évoqué les diverses épreuves qui ont marqué et mis à rude épreuve ses douze années de relation avec Brad Pitt. "En une décennie, j'ai perdu ma mère [Marcheline Betrand est décédée en 2007, ndlr], j'ai subi une mastectomie, j'ai eu la peur d'avoir un cancer des ovaires et eu recours à une nouvelle opération, et d'autres choses bien sûr qui arrivent dans la vie et que vous traversez", a-t-elle poursuivi.