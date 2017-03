Angelina Jolie - Sa fille Zahara a tant grandi : Préado assurée de 12 ans !

Après quelques jours passés entre Londres et Genève afin d'honorer de nouveaux rendez-vous en rapport avec son travail humanitaire, Angelina Jolie est officiellement rentrée à Los Angeles avec ses six enfants.

Vendredi 17 mars, l'actrice de 41 ans a signé une arrivée très remarquée à l'aéroport de LAX. Vêtue d'une robe blanche et d'un cardigan assorti, la future ex-Madame Brad Pitt est apparue avec un large sourire aux lèvres, cachée derrière d'épaisses lunettes de soleil. La star hollywoodienne marchait au côté de sa plus jeune fille, Vivienne (8 ans), et a pu compter sur la détermination de ses aînés qui se sont chargés de trouver la voie la plus rapide jusqu'à la sortie du terminal.

Chargés de sacs et d'objets personnels, Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Shiloh (10 ans) et Knox (8 ans) suivaient attentivement leur soeur Zahara, qui escortait la famille. A tout juste 12 ans, la fille aînée du couple Jolie-Pitt s'est transformée en une véritable jeune fille et préado assurée, ravissante et longiligne. Si elle n'a que 16 mois d'écart avec Shiloh, elle la dépasse aisément de plusieurs centimètres, se mesurant facilement à la hauteur de ses grands frères.

Le 13 mars, la réalisatrice de D'abord ils ont tué mon père débarquait à Londres pour prononcer un discours au bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, prenant la parole pour soutenir les femmes victimes de violences sexuelles. Après avoir donné le lendemain une conférence à la prestigieuse London School of Economics, la comédienne s'était ensuite rendue en Suisse pour livrer un discours aux Nations unies lors du traditionnel hommage célébré en la mémoire de Sergio Vieira de Mello, l'ancien Haut-Commissaire aux droits de l'homme tué dans un attentat à Bagdad en 2003.