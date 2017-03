Angelina Jolie sans soutien-gorge devant l'Archevêque de Canterbury : Scandale ?

La raison ? Angie ne portait pas de soutien-gorge sous son pull gris, laissant apparaître ce que beaucoup d'observateurs ont vu comme des tétons ostentatoires face au chef de l'Église d'Angleterre et de la Communion anglicane. Un comportement "embarrassant" selon un internaute qui fustige le choix vestimentaire non approprié à son goût, suivi par d'autres commentaires sur Twitter. Dans les commentaires d'un article posté par le Daily Mail sur cette rencontre, on peut lire de nombreux reproches tels que "affreux", "dégoûtant", "grossier et TRES irrespectueux envers l'Archevêque", à l'encontre de la comédienne et réalisatrice qui avait subi une double mastectomie. "Dites que je suis vieux jeu mais je trouve cela très inapproprié", note plus poliment une autre personne.

Angelina Jolie a-t-elle touché les plus conservateurs... ou est-elle tout simplement victime d'une misogynie ordinaire qui obligerait les femmes à porter un soutien-gorge pour ne pas choquer les hommes ? La deuxième option semble être la bonne. Une personne plus influente et respectable qu'elle (on pense à des prix Nobel par exemple) aurait-elle fait l'objet de remarques si virulentes ? Comment, au XXIe siècle, peut-on reprocher de manière aussi violente et radicale un choix vestimentaire qui n'a sûrement pas été mûrement réfléchi. Angelina Jolie n'a-t-elle pas le droit de s'habiller comme elle l'entend ? Sans le vouloir, l'actrice a lancé le débat...