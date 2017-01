Angelina Jolie : Selon elle, Brad Pitt a "peur que le public sache la vérité"

Qu'il est loin le temps où Angelina Jolie et Brad Pitt formaient le couple le plus complice et le plus glamour à Hollywood...

Toujours en pleine bataille pour la garde de leurs six enfants, l'actrice de 41 ans et le comédien de 53 ans continuent de s'écharper par avocats interposés dans leur procédure de divorce. Et alors qu'Angie a récemment été vue avec sa progéniture lors d'un séjour au ski dans le Colorado, la voilà désormais déterminée à contre-attaquer face aux derniers reproches de son futur ex-mari.

Comme rapporté plus tôt dans la semaine, la réalisatrice hollywoodienne a rempli des documents stipulant qu'elle était d'accord pour garder privé le conflit qui l'oppose à Brad Pitt. Elle trouve cependant déplacé que son ancien compagnon l'accuse de vouloir laver leur linge sale en public et affirme que le père de ses enfants a "peur que le public finisse par apprendre la vérité", notamment sur les détails de l'enquête du FBI et des services sociaux pour l'enfance dans l'affaire de l'incident avec Maddox.

Si Brad Pitt a été blanchi des accusations de violences à l'encontre de son fils aîné, Angelina Jolie reste persuadée que son ancien conjoint tente "désespérément de cacher la vérité qui menace sa réputation" et que sa volonté est de lui "faire un procès d'intention", comme le révèlent les documents officiels publiés sur le site du Daily Mail. "Effrayé à l'idée que le public sache la vérité, [Brad Pitt] rejette maintenant la faute sur [Angelina Jolie] pour les conséquences de ses propres actions. (...) Les requêtes superflues de [Brad Pitt] auraient pu être évitées" afin de protéger la vie privée des enfants, peut-on également lire.

En décembre, un proche du clan d'Angelina Jolie s'était déjà exprimé auprès du Daily Mail pour évoquer la stupeur de l'actrice, qui aurait confié que les requêtes de Brad Pitt concernant la protection de la vie privée de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (11 ans), Shiloh (10 ans) et les jumeaux Knox et Vivienne (8 ans) étaient "une stratégie de communication", compte tenu du fait qu'elle avait déjà accepté de sceller le dossier pour qu'il reste privé. "Tout le monde était surpris qu'il dépose cette demande auprès du tribunal parce qu'il l'avait déjà remplie avant. Angelina Jolie a déjà signé son accord pour sceller les documents qui protègent l'intimité des enfants et aussi des informations liées à Brad. Les deux camps se sont mis d'accord et ont signé. Elle est accusée de ne pas vouloir protéger la vie privée de ses enfants, ce qui est faux. Si Angelina avait voulu détailler ce qui s'est passé dans l'avion, elle aurait pu le faire. Rien n'a filtré et Angelina a gardé le silence", avait-on conclu.

Réputation en péril ou non, on espère que Brad Pitt et Angelina Jolie parviendront un jour à jouer la carte de l'apaisement pour préserver le bien-être de leurs six enfants...