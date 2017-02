Angelina Jolie, sensuelle et romantique, célèbre "l'égale de l'homme" en France

Il y a quelques semaines, Angelina Jolie opérait son grand retour aux affaires. Outre la sortie désormais imminente de son prochain long métrage (First They Killed My Father), réalisé pour le compte de Netflix, la star hollywoodienne signait un deal avec la célèbre maison française Guerlain. Angelina Jolie devenait en effet l'égérie de son nouveau parfum, Mon Guerlain.

Aujourd'hui, Guerlain dévoile un spot publicitaire énigmatique et poétique, réalisé par le grand Terrence Malick (rien que ça !), où Angie, sensuelle, romantique et divinement radieuse, célèbre le parfum devant la caméra du réalisateur de The Tree of Life – dont Brad Pitt était le héros. Dans les décors bucoliques du Sud de la France, entre vignes et champs de lavande, l'actrice se met à nu, asperge sa peau tatouée d'une fragrance qui inviterait à respirer la vie, mais aussi à se révéler.

"Je voulais dresser le portrait olfactif d'une femme du XXIe siècle, à la fois working girl, mère, épouse, amante et surtout l'égale de l'homme", a expliqué Thierry Wasser, le parfumeur, à Madame Figaro. Pour cela, il dit s'être directement inspiré d'Angelina Jolie afin d'offrir un parfum caractérisé par des notes de lavande 'Carla' cultivée dans la Drôme provençale, mais aussi composé de jasmin Sambac d'Inde, de bois de santal australien et de vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Mon Guerlain sera commercialisé à partir du 1er mars.