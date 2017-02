Angelina Jolie, ses 1ers mots sur son divorce avec Brad Pitt : "Je fais face"

Il y a quinze ans, Angelina Jolie adoptait son premier enfant, Maddox, au Cambodge, alors qu'elle tournait le film Tomb Raider. Des années plus tard, elle est de retour sur les terres natales de son fils aîné avec ses cinq autres enfants pour présenter son film Netflix (diffusé dans sept mois) consacré aux crimes perpétrés par les khmers rouges entre 1975 et 1979 : D'abord ils ont tué mon père (First They Killed My Father). Pour rappel, ce long métrage est l'adaptation du livre éponyme de la militante des droits de l'homme Loung Ung. À Siem Reap (nord-ouest du pays), les projecteurs étant braqués sur la star de 41 ans, qui n'a pas pu éviter le sujet de son divorce très médiatisé avec Brad Pitt : elle a accepté de répondre aux questions de la BBC. Il s'agit là de sa première réaction publique devant un micro depuis l'annonce de leur rupture en septembre dernier.

Faire face en famille

"Je fais face", a expliqué l'actrice oscarisée. Et d'insister, émue, sur le lien qui l'unit toujours au père de Maddox (15 ans), Pax (13 ans), Zahara (12 ans), Shiloh (10 ans), les jumeaux Knox et Vivienne (8 ans). "Je ne veux pas parler de ce sujet, à part pour dire que c'est un moment très difficile. J'affronte tout cela en cherchant un moyen pour que tout cela nous rende plus forts et nous rapproche. Beaucoup de gens se retrouvent dans cette situation. Toute ma famille traverse une période douloureuse. Ma priorité, ce sont mes enfants, nos enfants. Nous sommes et resterons une famille et c'est comme cela que je fais face. "

Les choses ont beaucoup avancé pour l'ancien couple hollywoodien dont la bataille pour la garde des enfants a fait couler beaucoup d'encre. En janvier, les anciens Brangelina ont réussi à se mettre d'accord pour "verrouiller" les documents concernant leur divorce afin de parer à toute nouvelle fuite dans les médias et pour éviter de laver leur linge sale en public. La meilleure façon de se diriger vers une résolution apaisée de leur conflit conjugal.

Ses enfants sensibilisés à ses actions

Dans cinq ans, quand la page de la séparation sera bel et bien tournée, Angelina se voit voyageant à travers le monde avec ses enfants, espérant qu'ils seront alors en train de concrétiser des projets passionnants, a-t-elle dit au micro de la BBC. Depuis longtemps, l'artiste engagée (notamment auprès des Nations unies) sensibilise sa tribu à ses actions, ainsi, ils étaient avec elle lorsqu'elle s'est entretenue avec le roi cambodgien Norodom Sihamoni. "J'espère que ce que je fais est une bonne chose pour mes enfants et leur permet de réaliser ce qu'ils sont capables de faire. Pas à travers un prisme hollywoodien ou un certain type de vie, mais en se plongeant vraiment dans le monde et en observant les populations."

Le fils aîné de la comédienne hollywoodienne avait d'ailleurs pris la parole lors de l'événement. "Merci à tous d'être présents ce soir. Nous y sommes finalement parvenus. C'est un grand honneur de vous présenter ce film et d'être au côté de ma mère et de ma famille. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ma petite soeur Shiloh, qui a quelque chose à vous dire", a dit Maddox. "Je m'appelle Shiloh et j'aime le Cambodge", a fièrement déclaré la petite blonde.