Angelina Jolie : Son entourage hors du commun

Les années passant, Angelina Jolie s'éloigne de plus en plus du cinéma, pour verser dans le monde de la politique. Si la star hollywoodienne n'avait jamais caché son désir de s'engager encore plus pour les causes qu'elle défend – notamment les réfugiés – elle a pris des décisions en ce sens, en se constituant "un entourage aux allures de cabinet politique".

Exit les agents et attachés de presse qui, jadis, accompagnaient l'actrice et réalisatrice aux quatre coins du monde. Deux femmes s'occupent de gérer l'image et les prises de parole de la future ex-épouse de Brad Pitt. Récemment de passage à Paris pour tourner une publicité avec Guerlain, dont elle est l'égérie du parfum Mon Guerlain, elle était entourée de ces deux Anglaises, ex-conseillères de William Hague, le ministre britannique des Affaires étrangères, dont Angie est très proche. Leurs noms : Arminka Helic, 49 ans, et Chloe Dalton, 38 ans, annonce Paris Match.

Et cela s'en ressent dans le discours, affirme Match. Pas un mot sur son divorce avec Brad Pitt, guère plus sur le scandale Weinstein. Et la politique, elle, est partout, même lorsqu'il s'agit de parler de ses enfants - "Je les élève pour qu'ils soient fiers de qui ils sont. Et je veux qu'ils comprennent que c'est l'ignorance qui provoque le rejet et la discrimination" dit-elle de ses bambins qu'elle n'hésite pas à amener lors de visites dans des camps de réfugiés – ou même du parfum. "La féminité a son importance pour les rescapées de guerre, pour retrouver leur dignité. En ce sens, la beauté peut être une forme de beauté", dit-elle à ce propos. Et d'ajouter : "Parler de beauté, ce n'est pas vraiment mon truc !"