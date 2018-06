Angelina Jolie : Sublime à Londres, elle fait oublier l'absence de la reine

En plein conflit avec son ex-mari Brad Pitt pour la garde de leurs six enfants, Angelina Jolie fait bonne figure ! Ce jeudi 28 juin 2018, elle a régalé les photographes présents à Londres pour le 200e anniversaire de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges. L'actrice de 43 ans y était sublime en robe Haute Couture et a parfaitement pallié l'absence de la reine Elizabeth II...

Bien qu'il soit toujours fasciné par Meghan, duchesse de Sussex, le Royaume-Uni conserve son admiration pour Angelina Jolie. La future héroïne du film Maléfique 2 a fait sensation à la cathédrale Saint-Paul de Londres, ce jeudi après-midi. Elle y a assisté à la messe des 200 ans de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges.

Angelina en détient le titre de dame commandeur depuis le 10 octobre 2014, titre remis par la reine Elizabeth II en personne en reconnaissance de son engagement contre les violences sexuelles faites aux femmes en temps de guerre et de son rôle de haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

La reine Elizabeth II absente pour raisons de santé, l'attention des médias présents s'est concentrée sur Angelina Jolie. Elle les a subjugués grâce à une robe Haute Couture de la Maison britannique Ralph & Russo, complétée d'un chapeau, d'un sac à main, de gants en satin et de souliers assortis.