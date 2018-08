Angelina Jolie : Tout sourire et détendue avec Vivienne, Zahara, Knox et Shiloh

Alors que la guerre fait toujours rage dans son divorce qui l'oppose à Brad Pitt depuis bientôt 2 ans, Angelina Jolie s'est offert une pause détente avec quatre de ses six enfants. Samedi 18 août 2018, la star hollywoodienne a été vue en compagnie de Zahara (13 ans), Shiloh (12 ans) et les jumeaux Vivienne et Knox (10 ans) à la sortie d'un cinéma de Los Angeles.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en dépit de tout ce qui se dit et se lit sur le divorce des Brangelina, l'actrice et réalisatrice est apparue radieuse et rayonnante pour cette sortie avec ses quatre plus jeunes enfants. Tout sourire, elle affichait notamment sa complicité avec sa fille Shiloh, tout en tenant la main de Vivienne, tandis que marchant devant eux, Zahara riait aux éclats avec l'adorable petit Knox.

Angelina Jolie, qui reste la deuxième actrice la mieux payée au monde (28 millions de dollars cette année, sûrement grâce au cachet de Maléfique 2 dont le tournage a débuté), livre ainsi sa réponse à ses détracteurs. Dernièrement, The Blast avait révélé qu'un juge aurait demandé à Angie de laisser son futur ex-mari voir plus souvent les enfants. Ce à quoi le clan de l'actrice aurait répondu : "Cela fait plus d'un an et demi que Brad Pitt n'a pas payé les sommes dont ils s'étaient mis d'accord concernant leurs enfants. Angelina Jolie a l'intention de déposer une demande d'ordonnance pour l'établissement de paiements rétroactifs de pension alimentaire." Faux selon le clan Pitt, Brad aurait en effet déboursé 9 millions de dollars.

Quelques jours plus tôt, c'est le bien informé TMZ qui révélait que Laura Wasser, l'avocate d'Angelina, avait claqué la porte parce que sa cliente "veut tuer la moindre relation que Brad a avec ses enfants". La représentante d'Angie a nié mais le site américain a persisté et signé en arguant qu'une autre équipe d'avocats avait pris le relais.