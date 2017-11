Angelina Jolie très maigre : Des photos inquiétantes

Une maigreur inquiétante. Les dernières photos d'Angelina Jolie, aperçue aux Directors Guild of America à Los Angeles ce samedi 4 novembre, sont de plus en plus alarmantes. L'actrice est de plus en plus mince. Et même si elle cache son corps frêle sous une robe ample, on ne peut pas ne pas remarquer la finesse de ses jambes.

On le sait, l'ex de Brad Pitt a récemment surmonté de nombreuses épreuves. Entre le divorce, sa double mastectomie préventive en 2013 et son nouveau rôle de mère célibataire de 6 enfants, la vie ne l'a pas épargnée. Si l'on rajoute à cela la pression folle qu'ont les actrices pour rester fines et jeunes, on comprend un peu mieux pourquoi elle est si mince. Un proche avait même raconté au DailyMail qu'il lui arrivait fréquemment "d'oublier de manger" tellement elle était accaparée par ses enfants.

Mais plus les jours passent et plus sa silhouette (déjà pas bien épaisse) s'affine. Et même si elle a toujours été fine, les choses semblent empirer avec le temps. Il ne faudrait pas que cette femme admirable, respectée et idolâtrée, mette sa santé en danger. Qui sait, un retour de flamme avec Brad pourrait-il l'aider à se remplumer ?

Elle a récemment déclaré ne pas aimer être célibataire. C'est peut-être simplement d'amour dont elle a besoin.