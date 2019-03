Angélique (Koh-Lanta 2019) a bien changé : La preuve en photos !

Ce vendredi 15 mars 2019, TF1 donne le coup d'envoi de Koh-Lanta, la guerre des chefs ! Parmi les 21 candidats se trouvent plusieurs sportifs. C'est le cas d'Angélique, qui enchaîne les séances d'entraînements et affiche une silhouette incroyablement musclée. Sur Instagram, entre deux photos de son corps en béton, la jeune aventurière de 24 ans publie d'anciens clichés d'elle et, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a bien changé !

Aujourd'hui, Angélique affiche une crinière blonde, des courbes parfaitement sculptées et un joli teint hâlé. Dans son enfance, cette gérante de pizzeria affichait la même bouille, photo à l'appui. Puis, en grandissant, chevelure châtain et peau très claire, Angélique est devenue une jeune adolescente avec les traits légèrement différents. Enfin, en 2009, soit dix ans plus tôt, l'aventurière était presque méconnaissable avec ses cheveux blond platine et sa frange effilée.