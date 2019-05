Angélique (Koh-Lanta) : Perte de cheveux, prise de poids... Son retour compliqué

Après neuf semaines de compétition, Angélique a été éliminée de Koh-Lanta, la guerre des chefs (TF1) vendredi 17 mai 2019. Sur le camp Jaune puis avec la tribu blanche réunifiée, la jeune femme de 24 ans a souffert de la faim, comme la plupart de ses camarades. Auprès de Purepeople.com, l'acolyte d'Aurélien se livre sur sa perte de poids... et révèle avoir repris pas mal de kilos !

À la question de savoir si elle avait perdu du poids durant l'aventure, Angélique a répondu que oui, "heureusement d'ailleurs". "Parce que sinon, ça voudrait dire que je me suis empiffrée !", s'est-elle exclamée. Cette gérante de pizzeria a perdu "entre 5 et 7 kilos". Une fois le jeu terminé, Angélique n'a pas perdu de temps et a vite repris ses kilos après des semaines de privation. "Je n'ai pas eu du tout de mal à les reprendre, j'ai même repris le double. Je suis partie à 58 kilos, je suis descendue vers les 51-52 kilos et je suis remontée à 65 kilos ! C'est formidable, j'adore !", a-t-elle ironisé.

Aujourd'hui, Angélique tente de retrouver son poids initial. "Je suis en train de perdre du poids, je récupère la forme petit à petit", a-t-elle confié. C'est grâce à une alimentation saine et au sport que la belle se rapproche de son objectif : "Je fais attention à ce que je mange, je fais du sport. Ce n'est pas facile."

Mais en dehors de ces histoires de poids, dans Koh-Lanta, Angélique a souffert d'autres maux. "J'avais pas mal de carences, j'avais beaucoup perdu mes cheveux. J'ai eu pas mal de petites choses comme ça que tout le monde a eues, je pense. Du coup, je fais le plein de vitamines !", a-t-elle conclu.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.