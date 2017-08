Anggun : Sa fille Kirana, 9 ans, a bien grandi !

Anggun est très discrète sur sa vie privée. En effet, la chanteuse franco-indonésienne ne se confie que très rarement à propos de son intimité, et semble préserver sa fille Kirana du feu des projecteurs. Bien qu'elle partage quelques photos de leur quotidien en famille, la jolie brune de 43 ans prend grand soin de cacher son visage.

Mais si les yeux de la fillette, désormais âgée de 9 ans, restent un mystère, elle apparaît distinctement sur plusieurs clichés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a bien grandi ! Que ce soit à la maison, dans l'appartement parisien familial, ou encore en bikini sur les plages de Bali, en Indonésie, la petite Kirana ressemble de plus en plus à sa mère. Même chevelure brune, même sourire et même traits de visage...

Pour information, Kirana est le fruit des amours d'Anggun avec son ex-mari Cyril Montana, romancier français de qui elle a divorcé début 2015. La chanteuse de 43 avait déjà été mariée auparavant, à Michel Georgea de 1992 à 1999, puis à Olivier Maury de 2004 à 2009.

Aujourd'hui, l'interprète de La neige au Sahara semble avoir un nouvel homme dans sa vie. Sur son compte Instagram, elle s'affiche depuis mars 2017 avec le charmant Christian Kretschmar, qui se présente comme photographe urbain et de voyages. Pour l'heure, rien n'a été officialisé quant à cette relation.