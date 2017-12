Anja Rubik : Le top model a retrouvé l'amour, deux ans après son divorce

La vie amoureuse des stars passionne leurs millions de fans à travers le monde ! À l'approche de Noël, Anja Rubik offre aux siens le nom et le visage de son nouveau compagnon. Le top model a craqué pour un photographe, Adrian Steirn...

Anja Rubik et Adrian Steirn ont été photographiés fin novembre à New York. Le couple profitait d'un après-midi ensoleillé pour faire du vélo et déjeuner à la terrasse du Bar Pitti, un restaurant italien prisé de la 6e Avenue. Tactiles et démonstratifs, Anja et Adrian ont échangé baisers et gestes tendres, confirmant la nature de leur relation.

Avant cela, Anja Rubik était mariée à un autre mannequin, le Serbe Sasha Knezevic. La jolie Polonaise et son époux s'étaient dit oui en 2011 avant de se séparer en 2015. Désormais divorcée, Anja est tombée sous le charme d'un Australien en la personne d'Adrian Steirn, photojournaliste et vidéaste de renom, engagé en faveur de la protection de la nature et de l'environnement.