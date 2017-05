Anja Rubik : Sexy à Cannes, en maillot de bain ou robe de créateur

Grâce à son Festival, Cannes est devenue la capitale de l'industrie du cinéma et de la planète Mode ! De nombreux mannequins y ont posé leurs valises, permettant à l'événement de jouir du titre de rendez-vous glamour. La preuve en images avec la craquante Anja Rubik, qui a parfaitement trouvé l'équilibre entre moments de détente et nuits de folie...

Que font les stars à Cannes, avant les montées des marches, projections et after-parties ? Elles profitent du soleil (et se remettent, pour certaines, de leurs soirées précédentes) ! Anja Rubik a été photographiée en plein exercice ce dimanche 21 mai. Le top model de 33 ans s'est d'abord réveillé avec vue sur la Méditerranée, de la terrasse de sa chambre à l'Hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes. Elle a ensuite enfilé un maillot de bain et s'est baignée, d'abord dans la piscine de l'établissement cinq étoiles, puis dans la mer voisine.

Cet après-midi détente terminé, Anja Rubik s'est préparée pour sa première montée des marches du 70e Festival de Cannes. La bombe polonaise a enfilé une robe Saint Laurent Paris et accompagné son ami créateur Anthony Vaccarello et l'actrice française Béatrice Dalle au Palais des Festivals, lieu de la projection du film The Meyerowitz Stories (avec Adam Sandler, Ben Stiller et Dustin Hoffman).