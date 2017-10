Anna Faris, "comme une idiote" face aux rumeurs d'infidélité de Chris Pratt

C'est le grand déballage pour Anna Faris ! Quelques semaines après l'annonce de son divorce, l'actrice notamment connue pour la saga Scary Movie sort un livre intitulé Unqualified. À croire que le timing est plutôt bien vu : elle y raconte plein de secrets sur sa vie personnelle, brise des tabous et expose sa vie sentimentale de manière inédite. De quoi lui ouvrir les portes des plus gros plateaux télé, où elle s'exprime, plus de deux mois après sa séparation choc d'avec Chris Pratt.

Dans Unqualified, elle évoque notamment les rumeurs d'infidélité de son mari, père de son fils Jack (4 ans), avec Jennifer Lawrence – sa partenaire dans Passengers. "Avant même qu'ils se rencontrent en personne, mon agent, sortie de nulle part, me prend à part et dit 'Anna, écoute, il va y avoir des paparazzi autour d'eux. Il va y avoir des images d'eux qui se marrent sur le tournage. Il va y avoir des histoires qui circulent et tu vas devoir te préparer à ça'", raconte Anna Faris, qui a depuis retrouvé l'amour.

À l'époque, la jeune femme ne prend pas trop au sérieux cet avertissement, affirmant ne pas penser que cela pourrait "l'importuner". "Je suis dans le milieu depuis un bout de temps et j'ai Chris aux côtés d'autres superbes femmes comme Aubrey Plaza et Bryce Dallas Howard", tente-t-elle de se convaincre. Révélant être amie avec Jennifer Lawrence, Anna Faris va pourtant souffrir de ces rumeurs et ragots, même si la star d'Hunger Games n'y est pour rien. "Jennifer et moi sommes amies, et elle était confuse alors même qu'elle n'aurait pas dû l'être, parce qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle est géniale, mais bien sûr c'est douloureux et aussi embarrassant quand les gens disent que votre mari vous trompe, même si c'est clairement faux. Vous vous sentez toujours idiote", confie Anna Faris dans son livre, où il est également question de chirurgie esthétique, de sa "folle phase de masturbation" et où elle donne la liste des gens avec qui elle a couché.